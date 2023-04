Bove: “Contro il Feyenoord due partite fondamentali per la nostra stagione. Abbiamo una grandissima forza di gruppo” – VIDEO

Edoardo Bove ha parlato della gara di oggi (ore 18:45) tra la Roma ed il Feyenoord. I giallorossi faranno visita agli olandesi per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le parole del centrocampista giallorosso ai canali ufficiali del club:

Sulla partita.

Bellissimo giocare le gare ad eliminazione diretta, soprattutto con andata e ritorno. Sappiamo che sono due gare importantissime per la nostra stagione e soprattutto di grande prestigio. Siamo felici di giocarle e daremo il massimo.

Sull’atmosfera del De Kuip e sul Feyenoord.

Sicuramente mi aspetto una partita molto combattuta. Il Feyenoord è una squadra con grande intensità e che viene spinta dai tifosi, però noi andremo lì con grandissimo impegno. Sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni.

Sui miglioramenti della Roma.

Nell’unione tra i singoli giocatori. Abbiamo una grandissima forza di gruppo. È un periodo intenso, chiunque scende in campo dà il massimo sia per la squadra che per se stesso. Il fatto che ci sia questa unione è solo un vantaggio per noi.