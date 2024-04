Il tecnico del Bologna Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le sue parole sulla gara vinta all’Olimpico contro la Roma:

Avete riguardato la partita contro la Roma?

“Riguardo sempre le nostre partite per far vedere ai ragazzi dove adobbiamo insistere e cosa possiamo migliorare. A Roma abbiamo fatto una bella partita ma ci sono dei momenti, soprattutto nella metà campo avversaria, in cui possiamo ancora alzare il livello”.

Quanto le è piaciuto in questo processo di crescita il fatto che la squadra non abbia quasi mai sbandato in questo campionato ?

“Questa è la forza dei ragazzi in campo e la si è vista anche dopo aver subito il gol contro la Roma. Abbiamo avuto un momento della partita in cui abbiamo difeso bene, ma abbiamo regalato palla all’avversario e la Roma ha provato ad affondare il colpo. Alla fine siamo stati bravi a riequilibrare la partite e sfruttare l’occasione per il 3-1″.