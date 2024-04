L’allenatore del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Stoccarda. Tra gli argomenti affrontati dal tecnico c’è anche la condizione fisica di alcuni giocatori in vista della semifinale di Europa League contro la Roma. Queste le sue parole su Hlozek e Iglesias: “Speriamo che tornino ad allenarsi con il gruppo già lunedì e che siano pronti per la partita contro la Roma” .