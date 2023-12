L’allenatore rossoblù Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di Bologna-Roma. Queste le sue parole:

Lo percepite questo entusiasmo in città?

“Si sente dall’inizio. La gente ci trasmette questo entusiasmo che ci aiuta a lavorare meglio e per poter lavorare nel modo giusto e affrontare le partite come abbiamo fatto fino ad oggi. Oggi è una in più e faremo il nostro lavoro”.

La Roma è un po’ rimaneggiata, come la si colpisce?

“Faremo la partita che dobbiamo fare come sempre. Cercando di imporre il nostro gioco. Abbiamo una delle Big del nostro campionato è una squadra costruita anche per giocare in Champions League, ma noi faremo il massimo”.



Ha mandato un messaggio a Mourinho?

“No”.