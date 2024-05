Il Messaggero (G. Lengua) – Tra i nomi che i Friedkin – avvalendosi di consulenze esterne – stanno valutando per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma, c’è anche (se non soprattutto) quello di Florent Ghisolfi. Un dirigente classe 1985 del Nizza con un passato al Lens e da vice allenatore nel Reims e al Lorient.

Recentemente è stato accostato anche al Liverpool dopo che Jorg Schmadtke ha lasciato il club alla fine del mercato di gennaio. Ghisolfi ha contribuito alla promozione del Lens in Ligue One nella stagione 2019-20 e nelle ultime due partite di campionato portato in panchina Franck Haise dalla seconda squadra al posto di Philippe Montanier. È rimasto al Racing fino ottobre 2022 per poi spostarsi al Nizza.

È un dirigente che sfrutta il lavoro dello scouting per arrivare a calciatori giovani, oltre a confrontarsi spesso con l’allenatore al quale garantisce giocatori adatti al suo ruolo. A gennaio ha incontrato i Friedkin per la prima volta, quando la proprietà ha parlato con il d.t. Maurice. È questione di giorni e il nuovo dirigente verrà annunciato, c’è un mercato da portare avanti e una squadra in parte da rifondare.