Il difensore rossoblù Stefan Posch ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di Bologna-Roma. Queste le sue parole:

“Sappiamo che la Roma è un’ottima squadra con tante qualità. Difendono molto bene, soprattutto in area. Dovremo essere concentrati per tutta la partita e giocare il nostro gioco, poi vedremo come andrà”.