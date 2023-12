L’allenatore giallorosso José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di Bologna-Roma. Queste le sue parole:

Come arriva oggi la Roma?

“Arriva senza i giocatori più importanti d’avanti, però arriviamo bene con una buona mentalità. Abbiamo ovviamente giocato giovedì e non abbiamo avuto molto tempo per lavorare su questa partita. Però l’abbiamo fatto ieri. Ovviamente Paulo e Romeulu su due giocatori importanti per noi però è così, dobbiamo andare avanti e fidarci di quelli che giocano. Una porta che si chiude è una finestra che si apre per la gente che di solito gioca di meno ma che ha sempre fatto il massimo in allenamento”.



C’è qualcuno che potrebbe dare una scossa dalla panchina?

“I bambini sono sempre un punto interrogativo. Se sono con noi però è perché ci fidiamo di loro. Sono tutti con grande velocità e qualità: Cherubini può giocare d’avanti, dove noi siamo in difficoltà. Sono qui per aiutare. A me piace aiutare la Primavera, vederli vincere e oggi hanno vinto senza questi qua e mi fa ancora più felice. Se i ragazzi sono qua vuol dire che sono una possibilità”.

Non è male questa squadra di Thiago Motta?

“No, no, ottima squadra e alle toste bravo con tanti bei giocatori. Un mercato fatto molto, molto bene con giocatori con qualità e gamba. È una squadra che mi piace e sarà una partita difficile per noi ma anche per loro”.