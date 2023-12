Il Messaggero – In una domenica segnata dalla violenza, tre agenti sono rimasti feriti in seguito agli scontri tra tifosi. Questi sono avvenuti prima della partita di campionato tra la Roma e il Bologna al Dall’Ara. Secondo le testimonianze, un gruppo di ultras bolognesi avrebbe cercato lo scontro con i tifosi giallorossi in via XXI aprile, costringendo gli agenti a intervenire.

I momenti di tensione sono stati documentati in un video successivamente diffuso sul canale Telegram GruppaOf. Noto per la divulgazione di filmati relativi a scontri tra tifoserie. Nel video, si possono osservare i due gruppi che si scontrano, con ultras coinvolti in calci, pugni e colpi di bastone, oltre al lancio di una transenna.