Nazione – Mercato che si avvicina, intanto ieri è emerso un retroscena legato al recente passato quando Joe Barone e Daniele Pradè hanno provato a portare a Firenze Paulo Dybala. Nei giorni in cui l’argentino doveva scegliere il proprio futuro, in scadenza con la Juventus, la Fiorentina ha provato il colpaccio. Trattativa che si è arenata non per questioni economiche (i dirigenti viola erano fiduciosi di accontentare le richieste), ma per le ambizioni sportive del calciatore, che ha reputato quelle della Roma maggiori di quelle dei viola.