Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Roberto Soriano, hanno evidenziato una lesione di primo grado al collaterale del ginocchio destro. Come riporta Tuttomercatoweb, il Bologna dovrà fare a meno del centrocampista per 5-6 settimane, per cui a forte rischio per la sfida con la Roma in programma il 14 maggio al Dall’Ara.