Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Bologna, nonché ex Roma, Riccardo Calafiori, ha parlato della possibilità di andare in Champions con i rossoblù. Queste le sue dichiarazioni:

È raggiungibile la Champions?

”Non lo so, guardiamo partita per partita. Ma non è un caso se siamo lì, siamo a marzo, cerchiamo di continuare così fino all’ultimo e realizzare questo sogno. Dalla Roma mi scrivono spesso, me la stanno a tirà (ride, ndr) , sono contentissimo e ho fiducia in noi, in questo Bologna: speriamo di continuare così”.