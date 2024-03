Continua la caccia da parte della Roma per un estremo difensore, per sostituire Rui Patricio. Con Svilar in un ottimo stato di forma, dovranno essere fatte le dovute valutazioni dopo l’arrivo del ds. Sulla lista dei desideri del club giallorosso, ci sarebbe Falcone del Lecce, che sarebbe nel mirino della Fiorentina, per la prossima sessione di mercato. Lo riporta TuttoSport.