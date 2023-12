La Roma pareggia una partita finita in nove contro la Fiorentina. Tanto il dispiacere, soprattutto per Paulo Dybala che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 23’ per un fastidio al flessore della coscia sinistra. L’argentino ha pubblicato su Instagram un post dopo la fine del match. Questa la didascalia:

“Dispiace per il risultato, ma testa alta e concentrazione sulla prossima partita. Sempre uniti. Daje Roma”