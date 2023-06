Corriere della Sera (M. Perone) – Quarant’anni di rigori maledetti. Alla Roma in Europa è andata bene solo una volta su 5, la prima, nei sedicesimi Uefa a Norrkoeping nel 1982: 1-0 svedese per pareggiare il risultato dell’Olimpico, ma 4-2 giallorosso dal dischetto. Poi 2 finali perse, in Coppa Campioni col Liverpool (errori di Bruno Conti e Graziani) e in EL col Siviglia (“colpa” di Mancini e Ibañez), e in mezzo 2 eliminazioni contro Saragozza (sbagli di Boniek e Ancelotti) e Arsenal (Vucinic e Tonetto).

La media di Mourinho è persino peggiore perché il ko di mercoledì notte è stato il 9° su 11 tra Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma. Gli è andata bene solo una volta con gli Spurs, nel 2020 in League Cup contro il Chelsea, e una proprio contro la Roma, nella Supercoppa italiana del 2008 in cui esordì vittoriosamente sulla panchina dell’Inter