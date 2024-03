Domenico Tedesco, CT del Belgio, in conferenza stampa ha parlato della situazioni portieri della nazionale. Tra questi rientra anche Svilar, che dal 2021 ha scelto di rappresentare la Nazionale Serba. Secondo alcune indiscrezioni l’estremo difensore avrebbe rifiutato la sua attuale nazionale perché spererebbe in una chiamata dal Belgio. A chiarire la situazione è intervenuto direttamente il CT come dal video diffuso da PickxSports:

“È un ragazzo che seguiamo da molti mesi certamente, ma è chiaro che non può giocare per noi. È chiaro perché siamo sempre in contatto con il nostro dipartimento legale e loro ci hanno confermato che non è possibile per lui cambiare la Federazione di nuovo, quindi la situazione è chiara“.