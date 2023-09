Questa sera il Belgio affronterà l’Estonia nel match valido per la sesta giornata delle qualificazioni a Euro2024. . Il ct Domenico Tedesco ha deciso di schierare nuovamente Romelu Lukaku come titolare nel centro dell’attacco, dopo che il centravanti della Roma aveva giocato per 66 minuti contro l’Azerbaigian. I fiamminghi sono in testa al gruppo F con 10 punti, con un successo oggi si avvicinerebbero sensibilmente all’obiettivo qualificazione.