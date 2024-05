Diego Llorente ha parlato nel pre partite di Roma-Juventus ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni:

Quali sono i vostri punti di forza?

“Abbiamo la voglia di lottare per entrare in Champions e dobbiamo lottare per la nostra gente qui allo stadio”.

Già è mancato nei big match?

“Abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo preparato bene la partita oggi”.