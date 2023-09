Nel match valido per le qualificazioni all’Europeo del 2024 si sfideranno al Meazza l’Italia e Ucraina. La sfida è già di cruciale importanza per gli azzurri visto il pareggio di sabato di Macedonia del Nord che ha complicato il percorso per la Germania. Gli ucraini si trovano al secondo posto dietro l‘Inghilterra, gradino del podio che garantirebbe l’accesso al torneo continentale. Spalletti e i sui ragazzi se vogliono sognare di difendere il titolo di campioni dovranno iniziare a vincere già da oggi. Ecco gli undici uomini scelti dal CT per il suo 433: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco, Barella, Locatelli, Frattesi, Zaniolo, Raspadori, Zaccagni.

