La Roma sfiora l’impresa in Germania grazie a due rigori trasformati da Leandro Paredes conto il Bayer Leverkusen. I giallorossi guadagnano un penalty con Azmoun e poi un altro per un fallo di mano in area tedesca segnalato dal Var. Stando alla moviola de La Gazzetta dello Sport entrambi i rigori assegnati da Makkelie sono corretti. C’è la trattenuta di Tah su Azmoun e anche il tocco di mano di Hlozek al 18′ del secondo tempo. In questo caso è però il Var a richiamare il fischietto all’on-field review. Non c’è infine fallo su Svilar in occasione dello sfortunato autogol d Mancini.