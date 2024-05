Bayer Leverkusen-Roma, le pagelle: Svilar e Paredes i migliori. Bene anche N’Dicka. Zalewski in difficoltà

Serviva una partita più che perfetta e ad ogni modo per 80 minuti lo è stata. La Roma si è arresa solo ad una grande componente di sfortuna e fatalità; che a dire la verità hanno aiutato ad accedere alla finale la squadra che lo meritava di più.

Nonostante ciò ci sono state delle prestazioni eccellenti. Ad esempio N’Dicka come faro nei momenti più difficili. Benissimo anche Paredes, che oltre la doppietta, prova a gestire i ritmi della partita, perlomeno finché gli girano le gambe. Nonostante l’incertezza fatale, il migliore in campo è infatti Mile Svilar, se i giallorossi hanno perlomeno sognato è in gran parte grazie alle sue parate.

Tuttavia ci sono anche delle note negative: non bene Smalling, autore del blocco sul portiere in occasione dell’autogol di Mancini. Male anche Zalewski che viene surclassato inizialmente da Frimpong. Per poi infatti spostarsi a destra e limitare il più possibile Grimaldo: probabilmente il secondo esterno più forte d’Europa dopo il compagno olandese.