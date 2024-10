Corriere dello Sport (G. Coluccio) – In calando la prestazione di La Penna, sorpreso a tre minuti dal termine in un finale equilibrato e quindi ancor più delicato. Alla Roma nello specifico manca un rigore (42′ st) quando Kyriakopoulos e Baldanzi si contendono il pallone, entrambi guardano la sfera, ma il greco con il piede destro schiaccia il piede sinistro del romanista, per poi contrastarlo in caduta anche con la gamba mancina.

A La Penna non vengono in soccorso nemmeno dalla sala Var, dalla vicina Lissone, e il danno è presto fatto. Al quarto d’ora di gioco serve la tecnologia del fuorigioco semiautomatico per annullare il gol di Dovbyk, che insacca dopo il palo di Koné. Il romanista è seguito da Izzo, ma il suo piede mancino è oltre la linea anche rispetto alla posizione di Kyriakopoulos. Nessun dubbio sulla rete del pareggio del Monza, visto che N’Dicka tiene in gioco l’autore del gol Dany Mota.

Nel bilancio in deficit di La Penna ci sono anche il fallo inesistente fischiato a Djuric a inizio ripresa (6′ st) e un giallo mancante a Izzo (31′ st). Giusto non concedere il rigore alla Roma al 23′ pt, quando Pellegrini ha già divorato una palla gol nel momento in cui interviene Izzo a pochi metri dalla porta. Resta colpevolmente in silenzio sul contatto Kyriakopoulos-Baldanzi.