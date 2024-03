Azmoun: “I tifosi allo stadio anche alle 8 del mattino”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Monza-Roma per la formazione giallorossa non è solamente un viatico importantissimo per la zona Champions, in una giornata che prevede molti scontri diretti compreso quello tra Atalanta e Bologna, ma anche un incrocio tra il Ceo Lina Souloukou e De Rossi da una parte, e Francois Modesto e Raffaele Palladino dall’altra. Proprio il tecnico del Monza, prima dell’arrivo di DDR, era uno dei candidati alla panchina giallorossa per il dopo-Mourinho, in coppia con il d.s. francese, pupillo della Souloukou con cui ha lavorato all’Olympiacos dal 2018 al 2022. Di sicuro De Rossi è riuscito, in poco tempo, ad entrare nella testa dei suoi calciatori.

“La cosa che sorprende di più di lui – le parole di Azmoun al sito della società – è che da calciatore era un vero combattente. Vederlo tutti i giorni, con i suoi modi e con quel cuore gentile, è bellissimo. E stata la scelta giusta, anche per il feeling che si è creato con i dirigenti: Lina è sempre vicina alla squadra, così come Ryan. I tifosi sono fantastici: anche se giocassimo alle 8 di mattina sarebbero allo stadio, per noi sono fondamentali”.

Esaurito il settore ospiti a Monza, l’Olimpico sarà sold out anche con il Brighton: ieri è partita la vendita libera. Da oggi parte la vendita dei bi-glietti per il derby del 7 aprile.