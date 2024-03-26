Austria-Turchia, Celik parte dalla panchina

L’Austria e la Turchia si sfideranno oggi in amichevole alle 20:45. Vincenzo Montella, Ct dei turchi, ha effettuato diversi cambi, tenendo in panchina anche Zeki Celik.
A Millî Takımımızın, özel maçta Avusturya karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu. #BizimÇocuklar🇹🇷 #AUTvTUR
11’imiz; Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Özkacar, Arda Güler, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Kaan… pic.twitter.com/XS1vfhDObY
— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) March 26, 2024