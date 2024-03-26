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Austria-Turchia, Celik parte dalla panchina

L’Austria e la Turchia si sfideranno oggi in amichevole alle 20:45. Vincenzo Montella, Ct dei turchi, ha effettuato diversi cambi, tenendo in panchina anche Zeki Celik.

Scritto da Redazione

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