(Pagine Romaniste) – Archiviata la grande delusione della sfida di Europa League con il Leverkusen è tempo di voltare pagina. Questa sera alle 20.45 la Roma sarà ospite al Gewiss Stadium di Bergamo per una sfida contro l’Atalanta al sapore di finale vista Champions League. Le squadre sono a pari punti in classifica, ma gli uomini di Gasperini hanno da recuperare (a campionato finito) la sfida contro la Fiorentina. Sono tanti i dubbi di formazione per De Rossi, con un’unica amara certezza: non potrà contare su Dybala, rimasto nella Capitale per un problema all’adduttore.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka Angeliño; Paredes, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Azmoun.

IL MESSAGGERO (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka Angeliño; Paredes, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.