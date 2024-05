Tuttosport (F. Tringali) – Non sarà Dublino, ma per la Roma è comunque una finale. La stagione in una notte, i giallorossi non possono sbagliare dopo essere deragliati nel finale di Leverkusen. Vincere vorrebbe dire ottenere un vantaggio anche negli scontri diretti (1-1 all’andata) e diventare così padroni del proprio destino. “È qualcosa di più di uno scontro diretto” ha detto De Rossi alla vigilia. “L’umore non è dei migliori, non li vedo felici. Li vedo affranti perché eravamo pari a pochi minuti dalla fine. Loro hanno giocato bene ma abbiamo avuto tanti episodi che hanno cambiato il piano gara nei momenti in cui le cose stavano andando bene”.

Tra gli episodi di cui parla DDR, alla BayArena c’è stato anche il ko dopo venti minuti di Leonardo Spinazzola, che rischia di aver concluso in anticipo la stagione per una lesione al flessore. Al Gewiss mancherà anche Dybala, rimasto a Roma ancora alle prese con i guai muscolari accusati una settimana fa contro la Juventus. Per la Roma è un’altra finale: “Avremo preferito arrivarci con il loro stesso stato d’animo – ha aggiunto De Rossi -. Hanno meritato la finale, sono una realtà importantissima. Noi non l’abbiamo meritata”.