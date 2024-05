Nella disfatta di Bergamo non si salva nessuno, o quasi. Infatti se il risultato finale è 2-1 lo si deve, oltre all’imprecisione dei bergamaschi, ai soliti salvataggi di Svilar. Per il resto quasi tutti insufficienti, con la difesa e il centrocampo completamente in balia delle folate dei super atleti di Gasperini. Male anche l’attacco: Baldanzi e Lukaku non pervenuti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7; Ndicka 4, Kristensen 4,5, Mancini 4,5; El Shaarawy 5,5, Cristante 5, Paredes 4,5, Pellegrini 6, Angelino 5; Baldanzi 4,5, Lukaku 5.

Abraham 6,5, Bove 6, Azmoun SV, Joao Costa SV. De Rossi 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6; Ndicka 4, Kristensen 5, Mancini 4; El Shaarawy 5, Cristante 5, Paredes 4,5, Pellegrini 5, Angelino 5,5; Baldanzi 4,5, Lukaku 5.

Abraham 6, Bove 6, Azmoun SV, Joao Costa SV. De Rossi 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5; Ndicka 5, Kristensen 5, Mancini 4,5; El Shaarawy 5,5, Cristante 5, Paredes 5, Pellegrini 6, Angelino 5,5; Baldanzi 5, Lukaku 4,5.

Abraham 6,5, Bove 6, Azmoun SV, Joao Costa SV. De Rossi 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5; Ndicka 5, Kristensen 5, Mancini 5; El Shaarawy 6, Cristante 5,5, Paredes 5, Pellegrini 6,5, Angelino 5,5; Baldanzi 5,5, Lukaku 5.

Abraham 6, Bove 6,5, Azmoun SV, Joao Costa SV. De Rossi 5

IL TEMPO

Svilar 6; Ndicka 4, Kristensen 5, Mancini 4,5; El Shaarawy 5,5, Cristante 5, Paredes 4,5, Pellegrini 5, Angelino 5; Baldanzi 4,5, Lukaku 4,5.

Abraham 6, Bove 6, Azmoun SV, Joao Costa SV. De Rossi 5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5; Ndicka 5,5, Kristensen 4,5, Mancini 5; El Shaarawy 5,5, Cristante 4,5, Paredes 5, Pellegrini 6, Angelino 5,5; Baldanzi 4, Lukaku 5,5.

Abraham 6, Bove 6, Azmoun SV, Joao Costa SV. De Rossi 5