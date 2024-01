Domani l’Atalanta scenderà in campo come la Roma per disputare il suo ottavo di Coppa Italia. I bergamaschi affronteranno il Sassuolo, e domenica saranno all’Olimpico proprio per affrontare i giallorossi in un big match al sapore di Champions League. Il tecnico dei nerazzurri Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sprotmediaset. Queste le sue parole:

“Dovremmo aver recuperato Scalvini, vedremo l’ultimo allenamento, per il resto siamo quelli. Hien? Sicuramente copre un settore dove siamo stati in difficoltà, saprà darci una mano importante, conosce il campionato, potrà essere utile”.