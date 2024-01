Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, è stato vicino a vestire la maglia della Roma questa estate. Lo spagnolo infatti era uno dei nomi nell’orbita dei giallorossi per il ruolo di attacco prima dell’arrivo di Romelu Lukaku. L’ex Juve è stato intervistato da AS e ha raccontato alcuni particolari dell’ultima estate passata al centro delle voci di mercato. Queste le sue parole:

“Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e anche con il direttore sportivo (dell’Inter, ndr). Marotta mi ha preso alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo legame. Sì, è vero che erano vicini. Fortunatamente avevo diverse opzioni, ma quando ho parlato con l’allenatore e con Gustavo, la decisione migliore è stata quella di restare all’Atlético. È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L’ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso dentro. L’ho sempre detto. In altre occasioni in cui non mi sentivo così, la cosa più bella per me e anche per la società è stata la mia partenza per cercare altro. Ma quest’estate è stato fatto tutto perché potessi restare”.