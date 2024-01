La Roma è alla ricerca di un difensore, e nei giorni scorsi il nome di Thilo Kehrer era stato accostato al club giallorosso. Tuttavia secondo quanto riportato di recente da Fabrizio Romano il classe ’96 del West Ham è ad un passo dal vestire la maglia del Monaco. Il difensore farà ritorno in Ligue 1 dopo un anno dalla sua esperienza con il PSG. Il club monegasco si aggiudicherà le prestazioni di Kehrer in prestito per 500 mila euro con l’opzione di riscatto obbligatorio che si sbloccherà al raggiungimento di determinati obiettivi.

🚨🔴⚪️ AS Monaco and West Ham are finalising deal for Thilo Kehrer. It will be loan deal with mandatory buy option clause in case of specific targets.

Understand AS Monaco will pay €500k loan fee.

There are still details to clarify in order to get the deal done & sealed soon. pic.twitter.com/oH3vUbxyDU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024