Parlando sempre di scelte, preferisce un bel giardino oppure un terrazzo con vista?

“Il giardino, sicuramente. Per poterci passare un po’ di tempo in relax”.

Prima di arrivare in Italia, oltre che in Spagna, ha vissuto in Inghilterra, in Olanda, negli Stati Uniti, in Germania e in Turchia: qual è la casa che ricorda con più piacere tra quelle che ha avuto?

“Dico quella in Spagna, a Mallorca. Era un appartamento grande, ovviamente con vista sul mare. Mi piaceva stare vicino alla spiaggia, a due minuti a piedi”.