Leandro Paredes, calciatore della Roma, è impegnato con la Nazionale argentina. L’Albiceleste si prepara ad affrontare il Venezuela nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Le insidie maggiori, però, non provengono dalla formazione avversaria bensì dal meteo. La selezione argentina è infatti bloccata a Miami a causa dell’uragano Milton che sta bloccando la costa est degli Stati Uniti. In vista della trasferta il ct dell’Argentina, Scaloni, ha espresso il proprio punto di vista in merito ed è apparso molto preoccupato. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Non ci hanno lasciati viaggiare. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo, visto che non permettono lo sbarco dal suolo statunitense direttamente in Venezuela. Siamo preoccupati per il tema uragano”.

🗣️ "VAMOS A VIAJAR MAÑANA SI EL TIEMPO LO PERMITE" 🎙️ Lionel Scaloni, sobre la partida del plantel argentino a Venezuela en medio de la amenaza de un huracán en Miami. pic.twitter.com/7MQ36jGLrj — TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2024

"ESTAMOS PREOCUPADOS POR EL TEMA DEL HURACÁN" 🌪️ 🎙️🇦🇷 Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, expresó su intranquilidad por el fenómeno climático que mantiene en vilo a la Selección Argentina en la previa al viaje a Venezuela. pic.twitter.com/lKWEk60JLP — TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2024

Foto: [Hector Vivas] via [Getty Images].