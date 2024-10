Le prestazioni di Marash Kumbulla con la maglia dell’Espanyol non sono passate inosservate. Il difensore albanese, in prestito alla squadra spagnola, ha anche segnato un gol decisivo nella vittoria contro il Maiorca e, come riportato da Sport.es, starebbe convincendo la squadra di Barcellona ad elaborare un’offerta da presentare alla Roma, per l’acquisto a titolo definitivo.