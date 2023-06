L’ex portiere giallorosso Daniel Fuzato, ha rilasciato un’intervista al sito N1gloves.com. L’estremo difensore, attualmente giocatore all’UD Ibiza, ha rivelato alcune dichiarazioni su Mourinho. Queste le sue parole:

Tu sei stato alla Roma con Mourinho, com’è stato lavorare con lui?

“È stato un momento molto speciale per me. È stata sua la scelta di farmi continuare alla Roma. Per me è stato un anno di grande apprendimento e poter stare accanto a uno dei migliori allenatori al mondo non capita a tutti i giocatori e per me è stato un momento speciale. Provo un grande affetto per lui e per tutto il suo staff. Lo ricorderò per sempre, per me è stato un sogno che è diventato realtà”.