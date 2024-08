Il Tempo (M. Cirulli) – La Roma è pronta al rush finale sul mercato. A poche ore dal termine della finestra estiva, Ghisolfi sta cercando di lavorare su più fronti per fornire a De Rossi una squadra competitiva, così da rispettare la promessa fatta al tecnico. La bandiera giallorossa era infatti sicuro, fino a qualche conferenza fa, che la Roma il primo settembre sarebbe stata una squadra più forte rispetto a quella della scorsa stagione. Nonostante il lavoro fatto dal responsabile dell’area tecnica finora, tuttavia, c’è ancora qualcosa da sistemare per ritenersi totalmente soddisfatti. E quale miglior momento se non quello delle ultime ore di calciomercato, quando le trattative che sembravano tramontate possono ritornare a galla per concretizzarsi.

E dopo aver registrato una brusca frenata tra Abraham e West Ham, il centravanti inglese è tornato di moda in casa Milan, che vorrebbe completare il reparto offensivo, dove attualmente ci sono Morata e Jovic. I rossoneri hanno infatti riallacciato i rapporti con i capitolini e l’attaccante ex Chelsea per provare a chiudere un trasferimento last minute. Si è tornati a parlare di contropartite, con Saelemaekers che potrebbe fare il percorso inverso di Abraham. L’ala belga, grazie alla sua duttilità, aumenterebbe invece il peso specifico dell’attacco giallorosso, potendo occupare sia la fascia destra, sia quella sinistra, dove potrebbe giocare a piede invertito, caratteristica più volte sottolineata come fondamentale da De Rossi.

Abraham non è l’unico calciatore che potrebbe lasciare Trigoria. Nei giorni scorsi il Nottingham Forest, con il quale la CEO Lina Souloukou ha ottimi rapporti (la proprietà è la stessa dell’Olympiacos, guidato da Marinakis), si è fatto avanti per Bove, offrendo una cifra vicina a 10 milioni di euro. La doppia cessione del centrocampista, che concederebbe alla Roma di registrare una plusvalenza piena a bilancio, oltre a quella di Abraham, permetterebbe ai giallorossi di affondare il colpo sul tanto desiderato centrocampista. L’obiettivo principale, visto anche il gradimento di De Rossi, rimane Manu Koné. Con il francese c’è un accodo di massima, ma nelle scorse ore si è inserito il Milan, che tuttavia non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Borussia Mönchengladbach.