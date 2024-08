La Gazzetta dello Sport (Fr. Balz.) – Affacciato al balcone del Roma Store di via del Corso a salutare oltre 500 tifosi che urlavano il suo nome. Un’immagine da cartolina che giustifica una volta di più la rinuncia ai milioni arabi. Dopo l’abbraccio dell’Olimpico Paulo Dybala ieri si è goduto un bagno di folla in un pomeriggio da 35 gradi di un giorno feriale.

L’occasione è stata un’iniziativa commerciale della Roma che ha messo in palio, per i primi 60 tifosi che si fossero presentati all’apertura dello store, altrettanti voucher per poter conoscere la Joya. I fortunati hanno rimediato autografi, selfie e un abbraccio da Paulo che però ha voluto regalare un sorriso anche ai tifosi rimasti fuori. Dybala si è affacciato al balcone indossando la terza maglia e scatenando un delirio di cori e applausi.