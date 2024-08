Corriere della Sera (M. Perrone) – Pelizzoli, Doni, Julio Sergio, Stekelenburg, Curci, De Sanctis, Skorupski, Szczesny, Alisson, Olsen, Fuzato, Pau Lopez e Rui Patricio: sono i 14 portieri della Roma che hanno incassato 36 gol nelle ultime 21 partite di serie A sul campo della Juventus. Nessuno di loro è rimasto imbattuto. L’ultimo a riuscirci è stato Antonioli, che aveva lo scudetto sul petto il 29 settembre 2001 quando venne salvato dal palo su un colpo di testa di Iuliano: quella sera la Roma vinse 2-0 con una punizione di Batistuta e un sinistro sotto la traversa di Marcos Assunçao.

Poi, in questa lunghissima striscia senza clean sheet, i giallorossi hanno subito ben 15 sconfitte, uscendo imbattuti solo in 6 occasioni con 4 pareggi e 2 vittorie in rimonta: un 2-1 del 23 gennaio 2010, con un rigore di Totti e una zuccata al 93′ di Riise, e un 3-1 del 1 agosto 2020, firmato da Kalinic e da una doppietta di Perotti. Era l’ultima giornata, però, e la Juventus di Sarri era piena di riserve perché aveva già vinto lo scudetto.