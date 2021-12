All’Olimpico in 43mila

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Anche per il match di stasera con lo Spezia (ore 20.45, arbitra Prontera) i giallorossi avranno dalla loro parte uno stadio Olimpico quasi esaurito: sono infatti circa 43 mila i biglietti venduti finora, moltissimi per una gara che si gioca di lunedì sera. Sono esauriti da giorni Tribuna Tevere, Curva e Distinti sud, mentre sono ancora disponibili i biglietti di Curva nord e di Monte Mario. I cancelli si apriranno alle 18.30, così come quelli della fan zone giallorossa, la MagicaLand. Si va verso il tutto esaurito anche per il match contro la Sampdoria, in programma mercoledì 22, l’ultimo prima della sosta natalizia di campionato.