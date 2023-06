In attesa del rientro a Trigoria, i giocatori si godono le vacanze estive. Come trapela dal suo profilo Instagram, Dybala continua ad allenarsi per arrivare al top della forma in vista della nuova stagione. Gli scatti della Joya lo ritraggono in campo e in palestra, ma non manca la nostalgia per il calcio giocato: “Già mi manchi”.