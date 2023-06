Secondo quanto riportato da Sky Sport in “Calciomercato l’originale”, il centrocampista del Manchester United Donny Van De Beek sarebbe stato offerto alla Roma. Il classe ’97 ha faticato a trovare spazio durante la sua avventura nel club inglese ed è pronto a rimettersi in gioco dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato a gennaio che lo ha tenuto ai box. Per la società giallorossa il centrocampista non è una priorità , ma valuta la possibilità del prestito.