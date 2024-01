Pagine Romaniste – È da poco terminata l’amichevole tra Al-Shabab e Roma per 1-2. L’incontro previsto nel contratto da 25 milioni in due stagione con Riyad Season, ha permesso a De Rossi di continuare il lavoro intravisto in Roma-Verona, come se fosse un ritiro prestagionale. Il mister ha stravolto la formazione, tenendo però sempre il 433. Opportunità ai ragazzi della Primavera: Pisilli, Joao Costa e Golic. Solo due conferme rispetto al match di campionato: Llorente e Paredes. Spazio in attacco a Zalewski e Belotti. Al 61′ sono poi entrati Lukaku, Pellegrini e Karsdorp al posto di Belotti, Paredes e Llorente. Ottima prestazione dei giovani, soprattutto quella di Joao Costa autore della prima rete giallorossa. Eccellente anche la prova di Svilar decisivo più volte, mentre poteva fare poco Boer sulla punizione perfetta di Carrasco. Il gol che ha deciso la gara è arrivato da Lukaku all’84’: accerchiato da tre difensori Big Rom riesce a calciare in porta e riporta la Roma in vantaggio.

FORMAZIONI UFFICIALI

AL-SHABAB: Al Absi; Al Yami, Al Sharari, Santos, Al Harbi; Al Qahtani, Cuellar, Kanabah; Bahebri, Al Sadi, Carrasco.

A disp.:

All.: Biscan.

ROMA: Svilar (75′ Boer); Kristensen (86′ Reale), Golic (45′ Pagano), Llorente (62′ Karsdorp), Celik; Cristante, Paredes (62′ Pellegrini), Pisilli (75′ Bove); Zalewski (86′ Mannini), Joao Costa (75′ Nardozi); Belotti (62′ Belotti).

A disp.: Rui Patricio; Pagano; Misitano, Mlakar, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Marcatori: 54′ Joao Costa, 77′ Carrasco, 84′ Lukaku

Ammoniti: Golic (R).

Espulsi: