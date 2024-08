Corriere della Sera (M. Perrone) – Sempre in Europa. Roma e Lazio, che oggi conosceranno le loro avversarie di EL nel sorteggio delle ore 13 a Montecarlo, sono le due sole italiane che giocheranno nelle coppe internazionali per l’ottava stagione consecutiva. Il primato assoluto adesso spetta alla Roma, in Europa ininterrottamente dal 2014. La squadra di De Rossi, 5° nel ranking Uefa e miglior italiana, sarà la prima testa di serie di questa EL; nell’urna principale anche la Lazio 31° nel ranking.

Nel supergirone a 36 squadre, novità di questa edizione, non ci sarà il derby: Roma e Lazio, dal 25-26 settembre, affronteranno 2 squadre di ognuna delle 4 fasce, 4 incontri all’Olimpico e 4 in trasferta. In quello che era il loro stadio potrebbero ripresentarsi Mourinho e Dzeko col Fenerbahce, sceso dalle qualificazioni Champions, e Immobile col Besiktas, che ha superato il playoff di EL: 5-1 al Lugano con doppietta di Ciro.