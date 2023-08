Il Tempo (L.Pes) – Nel casting di Tiago Pinto in Sudamerica nelle ultime ore si è fatto largo in maniera prepotente un nome, quello di Marcos Leonardo. E ora la Roma fa sul serio per l’attaccante classe 2003 del Santos. Ieri infatti i giallorossi hanno recapitato la prima offerta al club brasiliano, mossa che segna l’inizio concreto di una trattativa per portare il giovane centravanti nella Capitale. Dal Brasile l’indiscrezione di una proposta complessiva di circa di 18 milioni (10 più bonus) arrivata al Santos, che partiva da una richiesta di 20 milioni. Nessuna deadline per la conclusione eventuale dell’affare. Il mercato in Brasile è chiuso, ma in previsione dell’uscita di uno dei due attaccanti (Marcos Leonardo o Washington), il club di San Paolo si è cautelato con l’acquisto di Furch. Proprio per questo le parti hanno proseguito la trattativa nel corso della notte.

Il brasiliano è da tempo nei radar di Pinto, che viste le difficoltà per arrivare a Scamacca e Morata, ora ha deciso di affondare il colpo sulla punta verdeoro. L’idea a Trigoria è quella di inserire due calciatori nel reparto offensivo, uno più giovane e con prospettive di crescita anche a livello di valorizzazione economica, e uno più esperto e che possa fungere da chioccia. Per quanto riguarda il primo profilo, accanto a Marcos Leonardo, se non dovesse chiudersi l’affare, il gm studia Veliz del Rosario, che però al momento parte in seconda fila rispetto al coetaneo. Nella lista resta anche Beltran del River Plate. Per la punta esperta è Marko Arnautovic il nome preferito dai giallorossi, e soprattutto da José Mourinho, ma la strada per portario a Roma è tutt’altro che semplice. Il Bologna non ha intenzione di lasciarlo partire, soprattutto con la formula del prestito. Tra l’altro anche per l’austriaco il club dovrebbe mettere mano al portafoglio discostandosi dal piano iniziale di puntare su un attaccante in prestito.

In ogni caso la prioprità, visto il pressing dello Special One, è quella di inserire in rosa un giocatore che possa garantire altre soluzioni rispetto a quella del solo Belotti. Nessun passo avanti da registrare, invece, sulla negoziazione con il Psg per arrivare a Renato Sanches. Il portoghese è chiaramente in uscita, ma manca ancora l’accordo sulla formula tra la Roma e il club francese. Resta ampia fiducia ma servirà pazientare ancora un po’ per fare ammorbidire le posizioni dei transalpini. Chiuso il ritiro portoghese la squadra è rientrata nella Capitale e proseguirà a Trigoria il lavoro di avvicinamento all’inizio del campionato.