Il Messaggero (A. Angeloni) – La Roma ha lasciato il Portogallo da Faro subito dopo l’amichevole contro il Farense. José Mourinho ha concesso solo un giorno di riposo al gruppo, che si è allenato in Algarve dal 22 di agosto, e lo riavrà a disposizione domani, a due giorni dalla sfida amichevole contro il Tolosa, prevista domenica alle 19,30.

E’ scattato nelle ultime ore un piccolo allarme riguardo il terreno dello Stadium de Tolouse: secondo quanto riportato da ladepeche il campo da gioco non è praticabile al cento per cento, il terreno per via del maltempo appare in alcune zone ancora sterrato. Allarme, pero, rientrato in poco tempo: la Roma non ha avuto segnali che l’amichevole possa saltare, il Tolosa garantisce la zollatura completa del terreno in vista della sfida con la Roma e delle amichevoli di preparazione propedeutiche all’inizio del campionato francese. Dopo il test contro il Tolosa, ne verrà fissato un altro, molto probabilmente in Italia a chiudere il periodo di preparazione estiva. Il campionato per la Roma comincerà il 20: è in programma la sfida all’Olimpico contro la Salernitana, Mourinho che sarà squalificato insieme con i suoi collaboratori Foti e Salsarulo non avrà a disposizione Pellegrini e Dybala, pure loro fermati dal giudice sportivo.

In panchina dirigerà le operazioni il preparatore atletico Rapetti, che però non è in possesso del patentino. Nella distinta ufficiale quel giorno ne dovrà comparire uno, che verrà scelto nelle prossime settimane. La squadra è tornata a Roma da Faro con un aereo “speciale”, lo stesso Ita Airways su cui è salito Papa Francesco e che lo ha portato ieri mattina a Lisbona, dove era in programma la Giornata Mondiale della gioventù.