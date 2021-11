Zeman: “Totti è stato il più grande di tutti quelli che ho allenato”

Zdenek Zeman, attuale allenatore del Foggia, ha raggiunto di recente le 1000 panchine in carriera e per l’occasione è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Una infinità di giocatori lanciati e valorizzati: carneadi fatti diventare calciatori e talenti fatti diventare campioni…

Totti è stato il più grande di tutti, ma il suo talento non è stato merito mio. Signori quando lo volli non aveva mai segnato e divenne un bomber implacabile. Ma la soddisfazione maggiore è stata mandare in Nazionale da club piccoli, giocatori che non ci si erano mai avvicinati.