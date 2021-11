Zeman: “La Roma a gennaio dovrà migliorare la rosa”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Vittoria anche nella panchina 1001, Zdenek Zeman si gode il secondo successo consecutivo del suo Foggia maturato ieri pomeriggio in trasferta contro il Catania. Ma tra una partita e l’altra il boemo segue sempre con attenzione un squadra che gli è rimasta nel cuore: “La Roma aspetta da venti anni di vincere nuovamente il campionato“.

Zeman ai microfoni di AdnKronos ha voluto dare un giudizio sull’operato di Mourinho che non sta vivendo un momento particolarmente facile sulla panchina giallorosso: “Per me Mourinho è un grande comunicatore, riesce ad esprimere le sue idee per convincere chi lo ascolta“.

Un solo successo nelle ultime sette partite, ma fiducia e giudizio positivo sullo Special One. Un po’ meno sulla rosa della Roma: “La ‘piazza’ c’è, la società oggi c’è, secondo me non sono state valutazioni giuste sulla composizione della squadra. Vediamo se a gennaio riescono a migliorare anche se poi la Roma è la squadra che ha speso più di tutti“.