Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dentro o fuori, l‘Atalanta decide oggi. O meglio, è Gian Piero Gasperini a decidere se Duvan Zapata potrà abbracciare Mourinho e la Roma oppure se dovrà restare in squadra per avere un rinforzo in più nel suo reparto offensivo.

L’infortunio di El Bilal Touré ha invece orientato Gasperini a frenare il suo arrivo alla Roma. dono aver anche parlato con il giocatore al quale na comunque garantito un buon minutagio in caso di permanenza. Zapata vuole ancora la Roma, vuole essere allenato da Mourinho e ritagliarsi una stagione da protagonista giallorosso. All’Atalanta è stato scavalcato da Scamacca ma anche da Touré quando rientrerà dall’infortunio. Poi c’è Lookman che la scorsa stagione ha segnato quindici reti tra campionato e coppa. Insomma, tanta concorrenza che Zapata non avrebbe alla Roma con il solo Belotti a disposizione e la lunga degenza di Abraham.

La Roma aspetta, la call di ieri ha portato a un’ultima novità prima della decisione finale: ¡’Atalanta si è pre sa altre 24 ore di riflessione ed entro questa sarà darà una risposta definitiva alla Roma sul futuro del centravanti. Permanenza o cessione, salvo altre comunicazioni improvvise, oggi il club giallorosso saprà se potrà programmare sbarco e visite di Duvan nelle prossime ore. O se quindi puntare tutto su un altro centravanti per poter finalmente dare a Mourinho quell’attaccante d’esperienza che aspetta da giugno.