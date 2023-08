Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il pareggio contro la Salernitana nella prima sfida ufficiale della stagione ha mandato comunque alcuni segnali positivi a Mourinho. Il ritorno al gol di Belotti, il migliore in campo dei giallorossi, la qualità e la personalità di Aouar e il buon impatto in partita di Paredes e Sanches. Quella che è mancata però nella sfida contro gli uomini di Sousa è la spinta sulle fasce, il contributo degli esterni alle manovre offensive e al supporto all’attacco.

A cominciare da Leonardo Spinazzola. A sinistra l’esterno azzurro non è riuscito a incidere sulla partita commettendo tanti errori e senza mai riuscire ad affondare il colpo. Partito con tanta voglia di fare, nel corso della gara è andato in affanno perdendo di giri, sbagliando cross solo cinque, uno riuscito e non riuscendo a saltare l’uomo. Al 65′ la sostituzione, pesante per i tanti fischi arrivati dall’Olimpico.

Frutto di una prestazione da 5 in pagella ma anche dal momentaneo svantaggio della Roma che sicuramente ha contribuito a riversare sull’esterno la frustrazione dei romanisti per il risultato. Fischi che comunque non sono passati inosservati e di cui non è certamente rimasto contento tanto da non aver pubblicato foto del match sui social lui che è comunque attivo su Instagram.

Di certo Zalewski quando lo ha sostituito è sicuramente stato più nel vivo del gioco e ha dato qualche spunto interessante anche in attacco. Il polacco si è dato da fare nei 25 minuti giocati e probabilmente sarà lui a partire titolare sabato contro il Verona. Con un obiettivo: riuscire a concretizzare le sue incursioni in area e la sua corsa sulla fascia. Servono più assist dagli esterni, serve un maggiore aiuto all’attacco, quello che la scorsa stagione le fasce non sono riuscite a dare.

Sei assist di Spinazzola cinque arrivati tra febbraio e marzo, il suo miglior momento uno solo da Zalewski e Celik, nessuno da Karsdorp. Troppo poco dagli esterni che con una difesa a tre dovrebbero garantire tanta spinta offensiva. Il turco contro la Salernitana non è stato preso in considerazione da Mou, Karsdorp è in uscita ma senza offerte concrete per ora e spera di insidiare per le prossime partite Kristensen che al momento non sembra essere nella migliore condizione.

Esordio opaco per il danese, imballato e mai attivo in fase di spinta. Difficile vedere nuove operazioni sul mercato per gli esterni, se non l’uscita dell’olandese o Celik se arrivasse un’offerta: a questo punto Mourinho spera di vedere dai suoi esterni maggiore brillantezza per non essere costretto anche a modificare il suo gioco (o magari anche il modulo) per le carenze offensive delle due fasce.