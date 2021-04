Nicolò Zaniolo in mattinata ha portato dei doni pasquali a dei bambini under 10 abbonati. Sono tante le iniziative che lo vedono protagonista in questi ultimi mesi. Su Instagram, con un post sul suo profilo ufficiale, ha fatto gli auguri a tutti i tifosi giallorossi:

“Buona pasqua a tutti!!! Un augurio speciale va ai tifosi giallorossi che ci sono sempre vicini!”