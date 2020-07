Zaniolo torna tra i convocati sei mesi dopo

Il Tempo (F.Biafora) – Scorrendo la lista dei convocati della Roma per la partita contro il Napoli, si rileggono i nomi di Pau Lopez (superato il provino dopo la micro frattura al polso, sarà tra i pali), di Pellegrini e Veretout che hanno scontato il turno di squalifica, ma soprattutto quello di Nicolò Zaniolo. A quasi sei mesi esatti dall’infortunio ai legamenti crociati del ginocchio destro, il classe ’99 è tornato a disposizione di Fonseca. La squadra è partita questa mattina in treno e tornerà subito dopo il fischio finale in pullman. Per quanto riguarda la formazione, Fonseca è intenzionato a schiera un modulo simile a quello visto contro il Parma in Coppa Italia, con Cristante abbassato sulla linea dei 3 dietro.