Zaniolo titolare contro la Juve per il rodaggio

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Il più atteso, il più desiderato. Se c’è qualcuno per cui il match contro la Juventus assume valore è Nicolò Zaniolo. Paulo Fonseca ha anticipato che contro i bianconeri, a sei mesi dall’infortunio al ginocchio, tornerà titolare: deve riacquistare la miglior condizione fisica per candidarsi a una maglia da titolare contro il Siviglia. Deve mettere benzina nelle gambe, perché in questo periodo, giocando di continuo, c’è stato poco tempo per allenarsi. In ogni caso, è l’asso nella manica di Fonseca.